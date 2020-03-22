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Факты / Мир

Потеря вкуса или обоняния — врачи назвали новые симптомы коронавируса

Союз британских отоларингологов уверен, что коронавирус может проявляться температурой и кашлем. Инфицированные Covid-19 также могут терять вкус или обоняние.

Врачи отмечают, что молодые пациенты могут не иметь значительных симптомов, однако, у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса, что указывает на то, что вирус находится в носовой полости.

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Также по данным из других стран, вирус может попадать в организм именно через нос, рот и горло.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав призывает студентов старших курсов медвузов присоединиться к борьбе с коронавирусом.

Источник: Sky News

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