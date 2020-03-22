Для предотвращения распространения коронавируса в итальянском городе Ломбардия вводят более жесткие ограничительные меры.

Теперь также ввели запрет на занятия спортом на улице, работы на строительных площадках и поставки, кроме основных продуктов.

Об этом объявил руководитель региона Аттилио Фонтана.

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В городе Ломбрдия также запретили использование торговых автоматов и работу еженедельных рынков, которые функционируют под открытым небом.

Всего коронавирусом в мире заболели 307 280 человек. В Италии зафиксировали 53 578 случаев Covid-19.

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