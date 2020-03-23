Коронавирус в США: Нью-Йорк вводит тотальный карантин

В Нью-Йорке, крупнейшем городе США, внедряют тотальный карантин.

Зарегистрированы случаи заражения Covid-19 в городе составляют почти половину от общего числа больных в США.

За последнюю неделю в Америке количество инфицированных выросло с 6,36 тыс. До более 33,5 тыс. Таким образом страна попала в тройку стран с наибольшим количеством зараженных, уступая Китаю и Италии.

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Сейчас в штате Нью-Йорк зарегистрировано более 16 тыс. случаев коронавируса, а в самом городе — более 5 тыс.

Как сообщили в мэрии, отныне домашний режим — это не добровольное желание придерживаться социальной дистанции, а прямой приказ властей.

Поход в магазин или в аптеку, а также прогулка с домашним животным — пожалуй, единственные возможные способы выйти на улицу.

Пользователи соцсетей распространили видео, где видны пустые тротуары вдоль именитой Times Square.

Hanunted streets. An empty Times Square during social distancing. pic.twitter.com/5yWdusMrO7 — Corona Scott King (@DrifterShoots) March 23, 2020

Для контроля за выполнением защитных мер и противодействия мародерству в город было отправлено технику и военных Национальной Гвардии.

В США исследователи продолжают работу над разработками вакцину против Covid-19. Недавно Факты ICTV рассказывали, что первые образцы вакцины против коронавируса было введено первым добровольцам.

Источник: Axious