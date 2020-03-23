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Коронавирус в Великобритании: Джонсон объявил жесткий карантин

Из-за пандемии коронавируса гражданам Великобритании с вечера 23 марта запрещено выходить из дома без уважительных причин и собираться больше двух человек, заявил в обращении премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Я вынужден дать британцам четкое указание — вы должны оставаться дома, — сказал он.

По его словам, выходить можно только для покупки товаров первой необходимости или оказания медицинской помощи, а собрание более двух людей возможно, если это члены одной семьи.

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Кроме того, разрешается пробежка или прогулка в парке (самостоятельно или с членами семьи), можно ходить на работу, но только в случае крайней необходимости — если ее нельзя выполнять удаленно.

Следить за выполнением карантина будет полиция.

Премьер Борис Джонсон еще 16 марта рекомендовал британцам перейти на удаленную работу, прекратить все контакты и поездки, отказаться от посещения массовых мероприятий, пабов, клубов и театров.

А в Лондоне с 19 марта закрыли 40 станций метро, а также сокращены автобусные маршруты.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

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