Коронавирус в Великобритании: Джонсон объявил жесткий карантин

Из-за пандемии коронавируса гражданам Великобритании с вечера 23 марта запрещено выходить из дома без уважительных причин и собираться больше двух человек, заявил в обращении премьер-министр страны Борис Джонсон.

— Я вынужден дать британцам четкое указание — вы должны оставаться дома, — сказал он.

По его словам, выходить можно только для покупки товаров первой необходимости или оказания медицинской помощи, а собрание более двух людей возможно, если это члены одной семьи.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать и последние новости

Кроме того, разрешается пробежка или прогулка в парке (самостоятельно или с членами семьи), можно ходить на работу, но только в случае крайней необходимости — если ее нельзя выполнять удаленно.

Следить за выполнением карантина будет полиция.

Премьер Борис Джонсон еще 16 марта рекомендовал британцам перейти на удаленную работу, прекратить все контакты и поездки, отказаться от посещения массовых мероприятий, пабов, клубов и театров.

А в Лондоне с 19 марта закрыли 40 станций метро, а также сокращены автобусные маршруты.