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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 23 марта

По состоянию на 23 марта в мире инфицировано коронавирусом 336 004 человека. Вылечиться от болезни удалось 98 334 пациентам а 14 641 человек умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 439 пациентов. В Италии инфицировались 59 138 человек, а умерло – 5 476.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 33 276.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в мире:

  • Испания — 28 768;
  • Германия — 24873;
  • Иран — 21638;
  • Франция — 16243;
  • Северная Корея — 8961.

Коронавирусом в Украине по состоянию на 23 марта заразились 73 человека, трое из них умерли.

Covid-19 официально подтвержден в:

  • Днепропетровской области — 2;
  • Донецкой области — 1;
  • Житомирской области — 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
  • Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
  • Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки
  • Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки
  • Тернопольской области — 1;
  • Черновицкой области — 25 (1 летальный)
  • Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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