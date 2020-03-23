По состоянию на 23 марта в мире инфицировано коронавирусом 336 004 человека. Вылечиться от болезни удалось 98 334 пациентам а 14 641 человек умерли.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 439 пациентов. В Италии инфицировались 59 138 человек, а умерло – 5 476.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 33 276.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в мире:

Испания — 28 768;

Германия — 24873;

Иран — 21638;

Франция — 16243;

Северная Корея — 8961.

Коронавирусом в Украине по состоянию на 23 марта заразились 73 человека, трое из них умерли.

Covid-19 официально подтвержден в:

Днепропетровской области — 2;

Донецкой области — 1;

Житомирской области — 2 (1 летальный)

Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки

Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки

Тернопольской области — 1;

Черновицкой области — 25 (1 летальный)

Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.

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