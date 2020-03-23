По состоянию на 23 марта в мире инфицировано коронавирусом 336 004 человека. Вылечиться от болезни удалось 98 334 пациентам а 14 641 человек умерли.
Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – там заразились 81 439 пациентов. В Италии инфицировались 59 138 человек, а умерло – 5 476.
Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимают США. Общее количество больных в стране составляет 33 276.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в мире:
- Испания — 28 768;
- Германия — 24873;
- Иран — 21638;
- Франция — 16243;
- Северная Корея — 8961.
Коронавирусом в Украине по состоянию на 23 марта заразились 73 человека, трое из них умерли.
Covid-19 официально подтвержден в:
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковской области — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
- Киеве — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
- Киевской области — 5, из которых 1 за последние сутки
- Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки
- Тернопольской области — 1;
- Черновицкой области — 25 (1 летальный)
- Черкасской области — 1 подтверждено за последние сутки.
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