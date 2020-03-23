Коронавирус в Европе: что сейчас происходит в городах

Практически все города Европы в последнее время живут на строгом карантине. Магазины закрыты, на спортивных и детских площадках никого нет, а улицы – пустые.

Общее количество заболевших коронавирусом превышает 340 тыс. Первую позицию по случаям Covid-19 занимает Китай, где зафиксировали 81 454 зараженных, вторую – Италия с 59 138 случаями, а третью – США, где коронавирусом заболели 35 224 человека.

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В то же время в Украине, по состоянию на 23 марта, зафиксировали 73 случая Covid-19.

Как живет Европа в условиях коронавируса, смотрите в материале Фактов ICTV.

Киев, Украина

Милан, Италия

Париж, Франция

Мадрид, Испания

Мюнхен, Германия

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве закрывается 40 отделений Ощадбанка в связи с карантином.