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Меркель сообщили результаты теста на коронавирус

Тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат.

Меркель прошла диагностику после контакта с врачом, который, как выяснилось позже, заразился коронавирусом.

Канцлер сейчас находится на самоизоляции и работает из дома. Она намерена сдать еще один тест на коронавирус.

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Напомним, правительство Германии запретило жителям собираться вне дома больше, чем по два человека. Так в стране решили ужесточить меры, чтобы эффективнее противодействовать распространению коронавируса в стране.

Источник: Focus Online

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