На преодоление коронавируса Европе может понадобиться два года — вирусолог

Для того, чтобы полностью побороть коронавирус, Европе может понадобиться два года.

Об этом заявил руководитель Шанхайской экспертной группы по Covid-19 Чжан Вэньхун.

Один из ведущих китайских вирусологов отмечает, что пандемия неизбежно затянется и будет нормально, если вирус будет появляться и исчезать на протяжении двух лет.

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— Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем, — сказал Вэньхун.

Также он отметил, что от глобальных усилий всего мира по сдерживанию коронавируса будет зависеть, когда он закончится.

— Если бы только во всем мире можно было прекратить все передвижения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить, — добавил вирусолог.

К слову, в Украину завезли тесты для Covid-19 и медицинские маски.

Источник: South China Morning Post