Пандемия коронавируса усиливается – глава ВОЗ заявил о 300 тыс. зараженных

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек.

— Пандемия коронавируса усиливается – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также он призвал оказывать всю необходимую помощь врачам.

— Если мы не будем уделять внимания медицинским работникам, многие люди умрут, врачи спасают жизни, им тоже нужна помощь, — отметил он.

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Кроме того, ВОЗ настаивает на том, что использование непроверенных лекарств против коронавируса без весомых доказательств может дать людям ложные надежды.

Глава ВОЗ добавил, что на этой неделе обратится к главам G20, чтобы те увеличили производство защитных средств.

Ранее Факты ICTV писали, что Украине обнаружили 73 случая коронавируса в девяти областях, в частности три летальных.