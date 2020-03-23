PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пандемия коронавируса усиливается – глава ВОЗ заявил о 300 тыс. зараженных

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. человек.

— Пандемия коронавируса усиливается – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также он призвал оказывать всю необходимую помощь врачам.

— Если мы не будем уделять внимания медицинским работникам, многие люди умрут, врачи спасают жизни, им тоже нужна помощь, — отметил он.

Читайте: На преодоление коронавируса Европе может понадобиться два года — вирусолог

Кроме того, ВОЗ настаивает на том, что использование непроверенных лекарств против коронавируса без весомых доказательств может дать людям ложные надежды.

Глава ВОЗ добавил, что на этой неделе обратится к главам G20, чтобы те увеличили производство защитных средств.

Ранее Факты ICTV писали, что Украине обнаружили 73 случая коронавируса в девяти областях, в частности три летальных.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка