Планета на карантине. Как мир реагирует на пандемию коронавируса

От остановки заводов и пустых парламентов к отмене свадеб и безлюдных курортов. Из-за коронавируса все на свете рушится, как домино. На этой неделе государства массово возвращали своих граждан из других стран и закрывали границы на замок.

Эпицентром пандемии в Европе остается Италия. Как и всюду, вирус здесь забирает в основном пожилых людей. Страна на жестком карантине.

Испания занимает второе место в Европе по количеству зараженных коронавирусом. Среди заболевших — глава Каталонии, жена премьер-министра и два министра, которые 8 марта приняли участие в демонстрации за права женщин в Мадриде. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Чтобы подышать свежим воздухом, испанцы берут в аренду собак, поскольку их выгул — один из разрешенных способов оставить дом. Стоимость аренды — от 50 евро.

Между тем некоторые страны Восточной Европы, как, например Сербия, прибегают к радикальным мерам. Вводят чрезвычайное положение, комендантский час и размещают войска на границах.

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Во Франции перенесли второй тур местных выборов, ограничили движение транспорта. Между тем, Макрон в обращении к нации заявил, что состояние в пятой республике близкое к военному.

Что касается экономики, ни одна компания независимо от ее размера, не будет подвергаться риску банкротства. Ни один француз не останется без ресурсов.

Чехия одна из первых объявила чрезвычайное положение и общенациональный карантин. Его соблюдение контролирует полиция.

Наиболее лояльный европейский карантин в Великобритании и Швеции. В Лондоне работают метро, ​​общественный транспорт, развлекательные заведения. В скандинавской стране принимают посетителей кафе и спортзалы. Закрыли лишь несколько учебных заведений. Правительство объясняет это ответственностью и сознанием граждан, которые беспрекословно выполняют все рекомендации.

Между тем, Лукашенко назвал пандемию психозом и отказался закрывать границы и внедрять карантин в учебных заведениях. А вирус посоветовал лечить водкой и трактором.

А вот Трамп во время пандемии сделал американцам предложение, от которого невозможно отказаться. Дональд хочет выписывать соотечественникам чеки на тысячу долларов.

В Китае удалось стабилизировать ситуацию и вспышка коронавируса идет на спад. Из-за сокращения производства в Китае улучшилась экологическая ситуация. Некоторые ученые даже утверждают, что благодаря уменьшению вредных выбросов количество спасенных жизней превысит количество погибших от Covid-19.

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