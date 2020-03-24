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Факты / Мир

Италия отправила на лечение в Германию шестерых инфицированных Covid-19

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о готовности принять по меньшей мере шестерых итальянцев с Covid-19 в больницах региона.

По словам Кречмера, правительство Италии обратилось за помощью, заботясь о тех пациентах, которым не хватает места в итальянских медучреждениях.

После проведенных консультаций в кругу немецких врачей, Саксония согласилась принять инфицированных в своих больницах.

Этот регион Германии пострадал от вируса меньше всего.

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— Наша солидарность не заканчивается на национальных границах. Мы помогаем нашим итальянским соседям, мы держимся вместе. Мы принимает шестерых пациентов с Covid-19 на лечение в больницы Лейпцига и Дрездена.

Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна в мире. Число погибших в стране превышает 6 тыс., и цифра продолжает расти.

По данным немецкого Института здравоохранения Роберта Коха, в Германии зафиксировано почти 22 тыс. случаев заболевания Covid-19.

Недавно Факты ICTV писали о том, что Италия объявила о закрытии всех нестратегических производств и предприятий. В стране будут работать только банки, супермаркеты, аптеки и почта.

Фото: Dreamstime

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