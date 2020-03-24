Италия отправила на лечение в Германию шестерых инфицированных Covid-19

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о готовности принять по меньшей мере шестерых итальянцев с Covid-19 в больницах региона.
По словам Кречмера, правительство Италии обратилось за помощью, заботясь о тех пациентах, которым не хватает места в итальянских медучреждениях.
После проведенных консультаций в кругу немецких врачей, Саксония согласилась принять инфицированных в своих больницах.
Этот регион Германии пострадал от вируса меньше всего.
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Unsere #Solidarität endet nicht an Landesgrenzen. Wir helfen unseren italienischen Nachbarn, wir halten zusammen: #Sachsen nimmt sechs #COVIDー19 Patienten zur Behandlung in #Leipzig und #Dresden auf. #Europa #CoronaSN
— Michael Kretschmer (@MPKretschmer) March 23, 2020
— Наша солидарность не заканчивается на национальных границах. Мы помогаем нашим итальянским соседям, мы держимся вместе. Мы принимает шестерых пациентов с Covid-19 на лечение в больницы Лейпцига и Дрездена.
Италия — наиболее пострадавшая от коронавируса страна в мире. Число погибших в стране превышает 6 тыс., и цифра продолжает расти.
По данным немецкого Института здравоохранения Роберта Коха, в Германии зафиксировано почти 22 тыс. случаев заболевания Covid-19.
Недавно Факты ICTV писали о том, что Италия объявила о закрытии всех нестратегических производств и предприятий. В стране будут работать только банки, супермаркеты, аптеки и почта.