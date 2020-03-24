Коронавирус подхватил лауреат Нобелевской премии мира Марти Ахтисаари

Коронавирус подтвердили у лауреата Нобелевской премии мира 2008 года Марти Ахтисаари.
О положительном результате теста стало известно на прошлой неделе.
82-летний экс-президент Финляндии чувствует себя хорошо.
Вирус Covid-19 также был обнаружен у его жены 83-летней Евы Ахтисаари.
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Экс-первая леди присутствовала на концерте в хельсинском Доме музыки 8 марта. Среди гостей была также 11-й президент Финляндии Тарья Халонен.
По состоянию на 24 марта, в Финляндии зафиксировали 792 случая заболевания коронавирусом, один человек умер. Больше всего случаев выявлено в медицинском округе Уусимаа.
Как писали Факты ICTV, пандемия коронавируса распространяется все более быстрыми темпами. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Источник: Уle
Фото: Dreamstime