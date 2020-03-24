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Факты / Мир

Коронавирус в Испании убил за сутки 514 человек, более 6 тыс. заболели

За последнее сутки в Испании выявили почти 6,6 тыс. новых больных коронавирусом. Это максимальное число заражений с начала эпидемии, выявленное в стране за одни сутки.

Число погибших от коронавируса в Испании выросло на 514 за один день, так как ситуация в стране быстро ухудшается.

Официальные данные показывают, что в настоящее время в стране умерло 2 696 человек, а около 40 000 заразились.

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Около 5 400 работников здравоохранения относятся к числу подтвержденных случаев заболевания.

Испания является наиболее пострадавшей страной в Европе после Италии, где на сегодняшний день зарегистрировано более 6 тыс. смертей.

Напомним, недавно в Испании из-за коронавируса умер 21-летний футболист Франциско Гарсия.

Фото: Dreamstime

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