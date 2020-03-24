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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 24 марта

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом инфицировано 381 598 человек, вылечились уже 101 806 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 16 559 человек. Больше всего зараженных в Китае — 81 552 человека.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 63 927, болезнь убила уже 6 077 человек.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия — 29 056;
  • Франция — 20 123;
  • Испания — 35 136;
  • Нидерланды — 4 767;
  • Норвегия — 1 471;
  • Швейцария — 8 795;
  • Швеция — 2 046;
  • Бельгия — 3 743;
  • Дания — 1 582;
  • Австрия — 4 474;
  • Польша — 749.

В Украине по состоянию на 24 марта предварительно зафиксировано 83 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество больных сейчас в Киеве.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице коронавирус подтвердили у 29 человек.

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