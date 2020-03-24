По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом инфицировано 381 598 человек, вылечились уже 101 806 пациентов.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 16 559 человек. Больше всего зараженных в Китае — 81 552 человека.

Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 63 927, болезнь убила уже 6 077 человек.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия — 29 056;

Франция — 20 123;

Испания — 35 136;

Нидерланды — 4 767;

Норвегия — 1 471;

Швейцария — 8 795;

Швеция — 2 046;

Бельгия — 3 743;

Дания — 1 582;

Австрия — 4 474;

Польша — 749.

В Украине по состоянию на 24 марта предварительно зафиксировано 83 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество больных сейчас в Киеве.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице коронавирус подтвердили у 29 человек.