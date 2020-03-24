По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом инфицировано 381 598 человек, вылечились уже 101 806 пациентов.
От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 16 559 человек. Больше всего зараженных в Китае — 81 552 человека.
Масштабная вспышка нового коронавируса наблюдается также в Италии. Общее количество больных в стране составляет 63 927, болезнь убила уже 6 077 человек.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия — 29 056;
- Франция — 20 123;
- Испания — 35 136;
- Нидерланды — 4 767;
- Норвегия — 1 471;
- Швейцария — 8 795;
- Швеция — 2 046;
- Бельгия — 3 743;
- Дания — 1 582;
- Австрия — 4 474;
- Польша — 749.
В Украине по состоянию на 24 марта предварительно зафиксировано 83 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество больных сейчас в Киеве.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в столице коронавирус подтвердили у 29 человек.