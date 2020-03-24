Мелания Трамп сделала тест на коронавирус — результат

Первая леди США Мелания Трамп сдала тест на коронавирус. Его результат отрицательный.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов, делала ли его жена тест на Covid-19.
Он также добавил, что она чувствует себя нормально.
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Напомним, ранее Дональд Трамп также делал тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.
Он решил сдать тест на Covid-19 после того, как коронавирусом заболел официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайнгартен.
К слову, сейчас США занимают третье место в мире по количеству больных Covid-19. Заболевание здесь зафиксировали у 46 462 человек.
Источник: Washington Times
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