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Мелания Трамп сделала тест на коронавирус — результат

Первая леди США Мелания Трамп сдала тест на коронавирус. Его результат отрицательный.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов, делала ли его жена тест на Covid-19.

Он также добавил, что она чувствует себя нормально.

Читайте: В США введен режим чрезвычайной ситуации — Трамп

Напомним, ранее Дональд Трамп также делал тест на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

Он решил сдать тест на Covid-19 после того, как коронавирусом заболел официальный представитель правительства Бразилии Фабио Вайнгартен.

К слову, сейчас США занимают третье место в мире по количеству больных Covid-19. Заболевание здесь зафиксировали у 46 462 человек.

Источник: Washington Times

Фото: Dreamstime

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