На лайнере Diamond Princess коронавирус жил до 17 дней — ученые

Коронавирус мог выживать на поверхностях круизного лайнера Diamond Princess до 17 дней. Это означает, что Covid-19 может жить на поверхностях гораздо дольше, чем считалось.
Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
SARS-CoV-2 обнаружили на поверхностях Diamond Princess даже через 17 дней после освобождения из-под карантина пассажиров, однако до проведения надлежащей дезинфекции.Читайте: Пандемия коронавируса 2020: когда закончится и какие последствия для экономики Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА) Пандемия коронавируса: готова ли Украина к наихудшему сценарию
В частности, вирус был в каютах зараженных пассажиров с симптомами Covid-19 и тех, у кого симптомов не было.
По мнению американских ученых, это означает, что коронавирус может распространяться поверхностями самостоятельно.
Ранее ученые утверждали, что коронавирус может жить больше недели на вещах и поверхностях.