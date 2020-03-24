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Факты / Мир

На лайнере Diamond Princess коронавирус жил до 17 дней — ученые

Коронавирус мог выживать на поверхностях круизного лайнера Diamond Princess до 17 дней. Это означает, что Covid-19 может жить на поверхностях гораздо дольше, чем считалось.

Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

SARS-CoV-2 обнаружили на поверхностях Diamond Princess даже через 17 дней после освобождения из-под карантина пассажиров, однако до проведения надлежащей дезинфекции.

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В частности, вирус был в каютах зараженных пассажиров с симптомами Covid-19 и тех, у кого симптомов не было.

По мнению американских ученых, это означает, что коронавирус может распространяться поверхностями самостоятельно.

Ранее ученые утверждали, что коронавирус может жить больше недели на вещах и поверхностях.

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