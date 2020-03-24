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Факты / Мир

Облизывал поручни в метро: в Мюнхене задержали мужчину с подозрением на Covid-19

В Мюнхене 33-летний мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию зашел в местный метрополитен и облизал автоматы для продажи билетов, стационарные поручни и подвижные поручни эскалатора

Свои действия задержанный снимал на видео, которое он затем распространил в соцсетях. Также мужчина утверждал, что инфицирован Covid-19.

Злоумышленника задержали, в отношении него ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью.

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Сейчас ему делают повторный тест для выявления инфекции.

Напомним, правительство Германии запретило жителям собираться вне дома больше, чем по два человека. Так в стране решили ужесточить меры, чтобы эффективнее противодействовать распространению коронавируса в стране.

Источник: Deutsche Welle

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