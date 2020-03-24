От коронавируса в Китае вылечились 73 159 человек из 81 171 больных.
За минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и семь летальных исходов. Все случаи произошли в Ухани.
456 пациентов вылечились и выписались из больниц.
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С начала эпидемии в Ухани был выявлен 67 801 случай заражения, 3 160 человек умерли. В среднем по стране смертность от коронавируса составила 4,03%.
К слову, по состоянию на 24 марта в мире инфицировано коронавирусом 381 621 человек. Вылечиться от болезни удалось 101 806 пациентам, а 16 563 человека умерли.
Источник: Национальная комиссия по здравоохранению КНР
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