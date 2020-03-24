В Пекине будут отправлять на карантин всех, кто вернулся из-за границы

С 25 марта власти Пекина усиливают карантинные мероприятия для всех, кто будет приезжать из-за границы в течение 14 последующих дней.

Карантин для туристов и просто приезжих вводят, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса в китайской столице.

В Китае за последние сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавируса, из которых 74 связаны с теми, кто приехал из-за границы.

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Кроме того, за сутки в стране зафиксировано семь смертей.

Всего в Китае выявлено более 81 тыс. заражений и более 3,2 тыс. смертей.

Напомним, сейчас в мире разрабатываются около 20 вакцин от Covid-19. В частности, французские врачи успешно испытали лекарство от коронавируса.

Источник: Beijing Daily