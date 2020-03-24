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Факты / Мир

В мире от коронавируса вылечились более 100 тыс. человек

Во всем мире от коронавируса вылечились уже 101 794 больных. Всего по состоянию на 24 марта зарегистрировано 381 499 инфицированных.

Такие данные сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Наибольшее количество людей, которым удалось вылечиться от Covid-19, в Китае — 60 323. На втором месте находится Иран (8 376).

Третью позицию по количеству тех, кто выздоровел, занимает Италия — 7 432 человека.

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В то же время пока наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Китае (81 545), Италии (63 927), США (46 332), Испании (35 136) и Германии (29 056).

В общем во всем мире от коронавируса умерло 16 557 человек.

Напомним, сейчас в мире разрабатываются около 20 вакцин от Covid-19. В частности, французские врачи успешно испытали лекарство от коронавируса.

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