Во всем мире от коронавируса вылечились уже 101 794 больных. Всего по состоянию на 24 марта зарегистрировано 381 499 инфицированных.

Такие данные сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Наибольшее количество людей, которым удалось вылечиться от Covid-19, в Китае — 60 323. На втором месте находится Иран (8 376).

Третью позицию по количеству тех, кто выздоровел, занимает Италия — 7 432 человека.

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В то же время пока наибольшее количество случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Китае (81 545), Италии (63 927), США (46 332), Испании (35 136) и Германии (29 056).

В общем во всем мире от коронавируса умерло 16 557 человек.

Напомним, сейчас в мире разрабатываются около 20 вакцин от Covid-19. В частности, французские врачи успешно испытали лекарство от коронавируса.