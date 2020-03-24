Французские медики попытались лечить больных коронавирусом комбинацией двух препаратов.

Ученые Марсельского университета соединили:

гидроксихлорохин — противовоспалительное средство, используется в лечении малярии и артритов;

— противовоспалительное средство, используется в лечении малярии и артритов; азитромицин — антибиотик, лечит инфекции дыхательных путей.

В эксперименте приняли участие 36 пациентов, у части из них были симптомы Covid-19, другие — были носителями вируса. 16 пациентам проводили обычное симптоматическое лечение, остальным 20 — назначили экспериментальный курс.

— Добровольцам прописали по 200 мг сульфата гидроксихлорохина три раза в день (перорально), шестерым из них давали еще и по 500 мг азитромицина (для предупреждения пневмонии) в первый день, а потом четыре дня — по 250 мг, — говорится в отчете о лечении.

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Шесть человек хорошо перенесли такое лечение и к концу пятого дня их тесты на вирус были отрицательными.

Но французские медики отмечают: это всего лишь начальные исследования. По их словам, от такого лечения могут быть побочные эффекты. Таким самолечением заниматься не надо.

Напомним, ВОЗ заявила об ускорении темпов распространения коронавируса в мире.

Источник: International Journal of Antimicrobial Agents