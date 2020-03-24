Съедобная маска от коронавируса и игры с туалетной бумагой — реакция соцсетей на карантин

На карантине в четырех стенах кажется, что существует немного вариантов времяпрепровождения. Можно только посмотреть кино или почитать книгу.

Не все ходили в спортзал даже до карантина, а сейчас и подавно. Поэтому люди включают фантазию, чем заниматься и как развлекать себя дома. В соцсети выкладывают видео, где люди играют дома в коня, имитируют диджея на плите и играют с туалетной бумагой.

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Если у вас есть дети — вам точно не будет скучно. Один из самых популярных шуток недели — мама четырех детей после нескольких дней карантина придумала вакцину от коронавируса. Но пусть вакциной лучше занимаются профи. А вот если вам надо отдохнуть – есть способ спрятаться от детей.

Во многих украинцев дома есть домашние любимцы. Но помните, что паника передается даже им.

Что делать, если надо выгулять собаку, но страшно выходить на улицу. Для этого есть технологии. В соцсетях выложили видео где собаку выгуливает квадракоптер.

Понятно, что квадракоптеры есть не у всех, а выгулять надо даже себя, например, в магазин. Люди выкладывают в соцсети видео, где одевают на себя полиэтиленовые пакеты и шары.

Конечно, можно одеть респираторную маску, но их днем ​​с огнем на найдешь. Соцсети нашли выход — это маска, которую потом можно съесть с шашлыком.

Помните, что во время карантина необходимо сидеть дома. Так можно уменьшить темпы распространения заразы. Если же вышли на улицу с насморком — то потом не жалуйтесь на антикоронавирусный патруль.

Будьте здоровы, больше улыбайтесь и поднимайте настроение другим — это лучшее лекарство от паники и депрессии.

Напомним, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10.00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.