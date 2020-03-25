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Факты / Мир

4-летний ребенок около 16 часов жил с трупом матери, которая умерла от коронавируса

В США маленький ребенок был найден запертым в доме с трупом своей матери в течение примерно 16 часов после того, как женщина умерла от коронавируса.

Чиновники рассказали, что погибшая работала маммологом в местной больнице. Ей было около 42 лет.

Тело женщины было найдено, когда власти отправились на проверку благосостояния семьи. Ее ребенок в возрасте 4 или 5 лет был дома в то время.

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Полиция установит, были ли у погибшей симптомы коронавируса, и как долго.

Как сообщалось, в Нью-Йорке внедрили тотальный карантин. Зарегистрированые случаи заражения Covid-19 в городе составляют почти половину от общего числа больных в США.

Источник: The Sun

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