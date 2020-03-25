Генсек ООН призвал лидеров G20 отменить санкции и пошлины из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал отменить пошлины и санкции, которые были ранее введены против ряда развивающихся стран, чтобы помочь им справиться с пандемией коронавируса.

По его мнению, отмена санкций позволит обеспечить доступ людей к продуктам питания, медикаментам и медицинской помощи, необходимой для борьбы с коронавирусом.

— Это, прежде всего, человеческий кризис с многогранными угрозами. Даже в самых богатых странах мы видим давление, которое испытывают системы здравоохранения, а социально-экономические последствия пандемии уже ощутимы, — заявил он.

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Генсек также выделил несколько наиболее проблемных сфер и предложил лидерам Большой двадцатки сосредоточиться на самых важных вопросах.

Он обратился с предложением выработать скоординированный подход к снижению угрозы заражения и выделить триллионные пакеты помощи для международной экономики.

Напомним, ранее лидеры G7 назвали Covid-19 глобальным кризисом здравоохранения. Они решили совместно работать над сдерживанием распространения коронавирусной инфекции.