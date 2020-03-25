Коронавирус во Франции: правительство рассматривает продолжение карантина на 6 недель

Французские правительственные научные советники, рассматривая предложение президента Эммануэля Макрона и его министров, рекомендовали ввести карантин в общей сложности на шесть недель.

Но пока об этом решении не охотно объявляют.

В настоящее время Франция проводит 9 000 тестов на вирус каждый день. Жером Саломон, директор управления здравоохранения страны, заявил, что к концу этой недели этот показатель увеличится еще на 10 000 человек.

Франция обратилась ко всем частным и государственным больницам с просьбой присоединиться к борьбе с коронавирусом и увеличила количество коек для интенсивной терапии с 5 000 до 8 000.

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Военный госпиталь, отправленный в Эльзас на востоке Франции, уже запущен, и Макрон планирует посетить его сегодня. Ситуация в регионе, где есть кластер коронавируса, описывается как критическая.

Все несущественные операции отменяются по всей стране, но будут отмечены те, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Напомним, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции составляет 22 300. В больницах умерло 1 100 человек.