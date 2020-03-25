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Факты / Мир

Коронавирус обнаружили у бывшего генсека НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО 77-летний Франсиско Хавьер Солана где Мадариага заразился коронавирусом. Его госпитализировали в больницу Рамон и Каджал в Мадриде.

— Я надеюсь, что я преодолею это. Это очень упрямый вирус, — сказал дипломат.

Усилия, которые прилагают медицинские работники во всех заведениях, впечатляют. Уровень заботы и преданности очень трогательные, — сказал дипломат.

Экс-генсека НАТО госпитализировали 10 дней назад, в Соланы один из самых серьезных случаев вируса среди испанского политического класса. Он находился в отделении интенсивной терапии.

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Солана борется против коронавируса в полной изоляции, его посещают только медики.

Экс-генсек НАТО заявил, что был шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса и призвал победить вирус коллективно.

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Источник: Еl Рais

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