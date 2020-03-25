PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Лещенко в больнице: Винокур резко прокомментировал госпитализацию певца

Владимир Винокур не навещал Льва Лещенко в больнице.

Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

Читайте: Коронавирус подхватил лауреат Нобелевской премии мира

— Уже ваши коллеги пишут, что я был в инфекционном отделении больницы, где лежит Лев Лещенко. Ну как можно такую глупость печатать?.. Пишут, я проведал друга в инфекционном… Что за глупость такая, я просто поражаюсь, – сказал Владимир Винокур.

По словам концертного директора артиста Олега Дмитриева, певец сам решил лечь в больницу, когда почувствовал недомогание.

К слову, 24 марта 78-летнего народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу госпитализировали в больницу в Коммунарке.

Источник: Sputnik.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка