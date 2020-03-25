Владимир Винокур не навещал Льва Лещенко в больнице.

Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

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— Уже ваши коллеги пишут, что я был в инфекционном отделении больницы, где лежит Лев Лещенко. Ну как можно такую глупость печатать?.. Пишут, я проведал друга в инфекционном… Что за глупость такая, я просто поражаюсь, – сказал Владимир Винокур.