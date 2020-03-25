Половина населения Великобритании может быть заражена коронавирусом – Оксфорд

Количество инфицированных коронавирусом граждан в Великобритании может достигать половины населения, заявили исследователи Оксфордского университета.

По расчетам экспертов, у большинства людей, которые подхватили вирус, симптомы проявляются очень легко или их нет вообще. И только один инфицированный коронавирусом из тысячи нуждается в госпитализации, утверждают ученые.

— Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования — тестирование на антитела — чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся, — сказала профессор теоретической эпидемиологии Сунетра Гупта.

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Исследователи Оксфордского университета считают, что коронавирус попал на территорию Великобритании не позднее середины января, хотя официально зарегистрированный случай передачи внутри страны был в конце февраля.

Напомним, из-за распространения коронавируса жесткий карантин в Великобритании ввели с вечера 23 марта.

Источник: Financial Times