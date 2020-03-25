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Факты / Мир / Россия

Путин перенес референдум касательно поправок в конституцию из-за коронавируса

В России перенесли референдум, на котором должны были рассмотреть поправки в Конституцию РФ.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении 25 марта.

Предварительно референдум должен был пройти 22 апреля.

— Считаю, что голосование следует перенести на более позднюю дату. Оценим, как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусом. Примем решение о новой дате голосования позже, — заявил российский президент.

Среди поправок, Государственная дума России предложила обнулить все президентские сроки. Эту поправку одобрил Путин, который сможет баллотироваться на пятый президентский срок после окончания четвертого.

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Путин также объявил, что в России следующуя неделя (30 марта — 5 апреля) будет нерабочей. В то же время зарплата будет сохраняться. Выйти на работу должны только экстренные службы.

Как известно, в России зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки. Всего в РФ заболело 658 человек.

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