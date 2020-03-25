Результат второго теста Меркель на коронавирус отрицательный

Второй тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.
Информацию о том, что второй тест был также отрицательный подтвердил пресс-секретарь Штеффен Сейбер.
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По его словам, с канцлером Германии все в порядки, она находится на карантине дома.
Напомним, что 22 марта Ангела Меркель ушла на самоизоляцию из-за общения с врачом, у которого обнаружили коронавирус. Медик сделал ей профилактическую прививку. 23 марта первый тест на коронавирус Меркель показал отрицательный результат.
Источник: Berliner Kurier
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