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Результат второго теста Меркель на коронавирус отрицательный

Второй тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.

Информацию о том, что второй тест был также отрицательный подтвердил пресс-секретарь Штеффен Сейбер.

Читайте: Мелания Трамп сделала тест на коронавирус — результат

По его словам, с канцлером Германии все в порядки, она находится на карантине дома.

Напомним, что 22 марта Ангела Меркель ушла на самоизоляцию из-за общения с врачом, у которого обнаружили коронавирус. Медик сделал ей профилактическую прививку. 23 марта первый тест на коронавирус Меркель показал отрицательный результат.

Источник: Berliner Kurier

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