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Факты / Мир

Трамп надеется избавиться от пандемии коронавируса к Пасхе

Президент США Дональд Трамп надеется, что США избавятся от коронавируса к Пасхе, даже несмотря на то, что губернатор Нью-Йорка забил тревогу, что болезнь распространяется быстрее, чем пуля.

— Мы собираемся открыться сравнительно скоро … Я хотел бы, чтобы страна была открыта и просто готовая к Пасхе, — сказал Трамп.

Несколько часов спустя Сенат согласовал план Белого дома по экономическому спасению от кризиса, который возник из-за коронавируса, на сумму $2 трлн. Сделка будет принята позже в среду Сенатом.

— Наконец-то мы заключили сделку, — заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, ссылаясь на огромный уровень инвестиций в страну в военное время.

Пакет включает в себя налоговые скидки, кредиты, деньги для больниц и спасательные пакеты для бизнеса.

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Палата представителей все еще должна принять закон, прежде чем он будет отправлен Трампу для его подписи.

Напомним, в США зарегистрировано почти 55 тыс. случаев и почти 800 смертей от коронавируса.

Во всем мире было подтверждено более 420 тыс. случаев и приближается к 19 тыс. случаев смерти.

Источник: ВВС

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