В Сингапуре разработали пятиминутный тест на коронавирус

В Сингапуре разработали экспресс-тест, который позволяет определить, заражен ли человек коронавирусом, в течение пяти-десяти минут.

Разработкой занималась лаборатория NanoBio при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.

После того, как разработку утвердят, это будет самый быстрый тест на коронавирус. В лаборатории ожидают, что получат разрешение в течение месяца, после чего тест будут применять в больницах.

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Руководитель исследований, профессор Джеки Ин сообщила, что разработку протестовали в одной из больниц Сингапура, используя образцы реальных пациентов.

Она описала тест как очень чувствительный и точный. Кроме того, основное его преимущество заключается в том, что он может использоваться непосредственно в больницах.

К слову, в США уже начали тестировать лекарство от коронавируса, которое разработали американские ученые. Впервые сочетание антибиотиков и лекарств против малярии будут тестировать в Нью-Йорке.

Источник: The Straits Times