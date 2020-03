Apple выделит более 10 млн масок для США и Европы

— Наша команда сейчас работает над тем, чтобы приобрести маски у наших поставщиков в сотрудничестве с властью по всему миру, — добавил Кук.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks

— Tim Cook (@tim_cook) March 25, 2020