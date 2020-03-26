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Факты / Мир / Россия

Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавируса.

Об этом он сам написал у себя на Facebook.

— Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Cтрах перед коронавируcом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать не надо, — рассказал Акунин. 

Читайте: Борис Акунин рассказал, кому принадлежит Крым

Как писали Факты ICTV, коронавирусом заболел принц Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II.

Источник: Facebook

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