Второй волны коронавируса после отмены карантина в Китае не произошло — доклад

После отмены жестких ограничительных мер против распространения коронавируса в Китае возобновление пассажиропотока не привело к росту количества инфицированных.

Об этом говорится в докладе ученых из группы Нила Фергюсона, входящие в коллаборационный центр по моделированию инфекционных заболеваний ВОЗ.

Для того, чтобы понять, насколько снятие карантина грозит новой эпидемией, эксперты сравнили данные по количеству людей, передвигавшихся на метро в крупных городах Китая с 1 января по 17 марта, и меру «заразности» (Rₒ — среднее число новых инфицированных, получивших вирус от одного уже болеющего человека).

После этого ученые рассчитали корреляцию между индексом пассажиропотока и Rₒ внутри разных провинций. Также они отдельно сравнивали данные по перемещениям в Хубэе со скоростью распространения инфекции по остальной стране (чтобы оценить, насколько велик был вклад этой провинции в то, что происходило в остальных).

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Это привело исследователей к выводу, что сдерживать инфекцию стало возможно без настолько больших экономических затрат, как это было в самом начале эпидемии.

Нил Фергюсон является одним из признанных экспертов в эпидемиологии и компьютерном моделировании эпидемий, на его отчеты опираются в своих решениях правительства США и Великобритании. Но мы призываем помнить, что сейчас детали почти любого опубликованного анализа могут содержать неточности.

К слову, Факты ICTV рассказывали, как Китай восстанавливает свою экономику после эпидемии Covid-19 и настолько мощным оказался удар по Поднебесной.