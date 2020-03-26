Число погибших от коронавируса в Испании стало больше, чем в Китае

Число погибших в результате коронавируса в Испании превзошло официальную цифру в Китае, став вторым по величине в мире.

Число смертей выросло на 738 за 24 часа — ежедневный рекорд — до 3 434, что выше, чем 683, объявленных в Италии.

Для сравнения: в Китае официально зарегистрировано 3 285 смертей, а в Италии — наиболее пострадавшей стране — 6 820 человек.

Уровень заражения в Испании вырос на одну пятую, и почти 27 тыс. человек проходят лечение в больнице.

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Мадрид является наиболее пострадавшим регионом страны, но в Каталонии на северо-востоке наблюдается быстрый рост заболеваемости.

Депутаты должны проголосовать за продление чрезвычайного положения в стране еще на две недели до 11 апреля. Согласно правилам, людям запрещается выходить из дома, за исключением покупки необходимых товаров и лекарств, или работы.

Напомним, в мире зарегистрировано 460 тыс. случаев заражения вирусом, при этом более 20 тыс. человек умерли, а более 110 000 человек выздоровели.