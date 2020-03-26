Коронавирус в мире: количество больных превысило 500 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 500 тыс. человек.

По состоянию на 21.30 зафиксировано 520 427 случаев инфицирования коронавирусом.

Количество смертей превысило 23,5 тыс., а тех, кто выздоровел — 123 тыс.

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Напомним, 24 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса распространяется все более быстрыми темпами.

По его словам, от установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тыс., прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. — 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня.

Источник: Worldometers