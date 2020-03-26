Пандемия коронавируса: Путин обмолвился о моратории на санкции

Завершилось совещание лидеров стран G20, которое прошло в формате видеоконференции из-за карантина, собственно оно и было посвящено пандемии коронавируса.

Во время совещания президент России Владимир Путин обмолвился о моратории на санкции во время пандемии. Он предложил отказаться от международных санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

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— В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок, – заявил Путин.

Ранее Факты ICTV писали, что в из-за пандемии в России перенесли референдум, на котором должны были рассмотреть поправки в Конституцию РФ.