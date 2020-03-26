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Факты / Мир

Сенат США одобрил выделение $2 трлн помощи для ослабления последствий коронавируса

Сенат Конгресса США единогласно проголосовал за законопроект о мерах экономической поддержки предприятий, жителей и системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Он предусматривает выделение $2,2 трлн. Это крупнейшая программа поддержки в истории США.

Ключевые элементы законопроекта предусматривают, в частности, $250 млрд на прямые выплаты физическим лицам и семьям, $350 млрд на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд на выплату помощи по безработице и $500 млрд на кредиты для компаний, которые подверглись затруднениям.

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После одобрения в Сенате законопроект должна рассмотреть Палата представителей. Затем документ поступит к президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что готов сразу подписать пакет поправок.

Напомним, в США по состоянию на 26 марта от коронавируса умерло 1 042 человека, а число заболевших превысило 69 тыс.

Сейчас Штаты занимают третье место по количеству инфицированных коронавирусом.

Источник: AP

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