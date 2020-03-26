Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон для борьбы с коронавирусом объявил военную операцию.
Он посетил военно-полевой госпиталь для больных коронавирусом.
— Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Устойчивость, — сказал Макрон.
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Президент Франции отметил, что эта операция будет полностью посвящена оказанию помощи в поддержке населению, а также государственных служб в области материально-технического обеспечения и защиты.
Во Франции коронавирусом заболели 25 600 человек, из них выздоровело 3907 человек, а умерло – 1333.
Ранее Факты ICTV писали, что число погибших от коронавируса в Испании стало больше, чем в Китае.
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