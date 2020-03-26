Во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон для борьбы с коронавирусом объявил военную операцию.

Он посетил военно-полевой госпиталь для больных коронавирусом.

— Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Устойчивость, — сказал Макрон.