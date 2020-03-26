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Факты / Мир

В Литве коронавирусом заболели военные НАТО

В Литве коронавирусом заболели еще 19 человек. Всего в стране зафиксировано 274 случая Covid-19.

Коронавирус подтвердился у десяти военных дислоцированного в Литве международного батальона НАТО.

— Есть и другие подтвержденные случаи. В данный момент в целом 20 случаев, — сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.

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Чтобы остановить распространение коронавируса ведутся учения внутри батальона. В целях сокращения контактов военных действия с другими подразделениями ограничены.

К слову, во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом.

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