В Литве коронавирусом заболели военные НАТО

В Литве коронавирусом заболели еще 19 человек. Всего в стране зафиксировано 274 случая Covid-19.
Коронавирус подтвердился у десяти военных дислоцированного в Литве международного батальона НАТО.
— Есть и другие подтвержденные случаи. В данный момент в целом 20 случаев, — сказал BNS капитан Эверт-Ян Даниэлс.
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Чтобы остановить распространение коронавируса ведутся учения внутри батальона. В целях сокращения контактов военных действия с другими подразделениями ограничены.
К слову, во Франции объявили военную операцию для борьбы с коронавирусом.
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