В США мужчина готовил теракт из-за карантина

В США мужчина, который недовольный действиями властей в условиях пандемии коронавируса, готовил террористическую атаку.
36-летнего злоумышленника ранил агент ФБР. Житель города Белтон (штат Техас – Ред.) открыл стрельбу.
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По предварительным данным, он был недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию и, предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц.
Также установлено, что он уже начал собирать материалы для производства самодельного взрывного устройства.
К слову, в одесском суде обвиняемый угрожал гранатой и взял в заложники судей.
Источник: FOX 4
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