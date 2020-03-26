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Факты / Мир

В США мужчина готовил теракт из-за карантина

В США мужчина, который недовольный действиями властей в условиях пандемии коронавируса, готовил террористическую атаку.

36-летнего злоумышленника ранил агент ФБР. Житель города Белтон (штат Техас – Ред.) открыл стрельбу.

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По предварительным данным, он был недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию и, предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц.

Также установлено, что он уже начал собирать материалы для производства самодельного взрывного устройства.

К слову, в одесском суде обвиняемый угрожал гранатой и взял в заложники судей.

Источник: FOX 4

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