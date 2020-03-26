В США от коронавируса умерло более 1 000 человек

По состоянию на 26 марта количество жертв от коронавируса в США возросло до 1 042 человек.
По данным американского университета Джона Хопкинса, количество больных в США превысило 69 тыс. человек.
США занимают третье место по количеству инфицированных коронавирусом после Китая и Италии, и на пятом месте по количеству смертельных случаев — после Италии, Испании, Китая, Ирана и Франции.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Самая худшая ситуация в стране наблюдается в штате Нью-Йорк — на него приходится почти четвертая часть всех смертельных случаев, а число заболевших превысило 32 тыс. человек.
В связи с этим генеральный директор и основатель Tesla Илон Маск возобновит работу своего закрытого завода для того, чтобы производить аппараты искусственной вентиляции легких.