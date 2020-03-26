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Факты / Мир

В США зафиксировали рекордную безработицу из-за коронавируса

3,28 млн новых безработных зафиксировали на прошлой неделе в США.

Эта информация обвалила фондовые рынки, которые продолжили падение стоимости акций и ключевых фондовых индексов.

По данным американской статистики, такое количество безработных превысило предыдущие рекорды — 665 тыс. новых безработных в разгар экономического кризиса 2008 года и предыдущий абсолютный рекорд у 695 тыс. в 1982 году.

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Инвесторы отмечают, что несмотря на выделение помощи американскими властями для сдерживания экономического кризиса, последствия коронавируса для экономики превзошли предварительные ожидания.

В американского президента Дональда Трампа свой рецепт выхода из кризиса, который вызвал коронавирус. Он предлагает разослать гражданам страны чеки на $1000.

Источник: CNBC

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