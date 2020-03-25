В Индии ребенка назвали в честь коронавируса

В Индии в штате Уттар Прадеш в честь коронавируса назвали новорожденного ребенка.
Девочку назвали Корона в честь борьбы с эпидемией.
Дядя новорожденной рассказал, что вирус, который распространился по всему земному шару, несомненно очень опасен, однако он сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек.
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По его словам, сейчас важно не паниковать, следовать советам медиков и власти.
— Этот малыш станет символом единства людей в борьбе с вирусом, — отметил мужчина.
Девочка родилась здоровой 22 марта и теперь готовится с мамой к выписке.
Ранее Факты ICTV писали, что в роддоме в Белой Церкви женщина из Ирпеня родила ребенка. 38-летней женщине подтвердили диагноз коронавируса. Первые два теста показали негативный результат, но после того, как кровь отправили на анализ в Киев – Covid-19 подтвердился.
Источник: Deccan Herald