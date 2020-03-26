В Ухане нашли человека, у которого впервые диагностировали Covid-19

Первым человеком, у которого диагностировали коронавирус, стала продавщица креветок с рынка морепродуктов в китайском Ухане.

Женщина заболела 11 декабря 2019 года.

У продавщицы повысилась температура, после чего она обратилась за медицинской помощью. Женщина рассказала медикам, что обычно ее спасали инъекции лекарств, но на этот раз они не дали результата. Больная обратилась за помощью только на пятый день заболевания.

В больнице ей установили диагноз коронавирус.

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По информации Комитета по здравоохранению Уханя, до конца декабря вирусом заразились 27 человек, большинство из которых контактировали с рынком.

Удалось найти и первого зараженного, который не имел никакого отношения к рынку. Им оказался мужчина, у которого 16 декабря 2019 поднялась температура, и он обратился в больницу. Больной отметил, что за последние две недели ездил только на работу на метро, ​​где, вероятно, и заразился вирусом.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как Китай восстанавливает свою экономику после эпидемии Covid-19 и настолько мощным оказался удар инфекции.

Источник: Sina