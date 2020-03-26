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Факты / Мир

Вице-премьер Испании Кальво заболела коронавирусом

Вице-премьер-министр Испании Кармен Кальво заболела коронавирусом.

Ее тест, который сделали во вторник, дал положительный результат.

Кармен Кальво

Кальво госпитализировали на прошлой неделе с респираторной инфекцией. Однако предыдущие несколько тестов оказались отрицательными.

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По предварительной информации, сейчас она находится в одной из клиник Мадрида, где и походит изолирование.

Всего в Испании зафиксировали 49 515 случаев Covid-19, умерли 3 647 человек, а вылечились – 5 367.

К слову, число погибших от коронавируса в Испании стало больше, чем в Китае.

Источник: El Pais

Фото: Getty Images

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