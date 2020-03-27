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Факты / Мир

Борюсь за себя и ребенка: беременная с Covid-19 со слезами на глазах умоляет сидеть дома

39-летняя британка Карен Маннеринг, которая находится на шестом с половиной месяце беременности и лечится от Covid-19, призвала не нарушать самоизоляцию.

Женщина тяжело переносит инфицирование коронавирусом, потому как свое видеообращение она записала лежа и тяжело дыша.

Британка добавила, что из-за коронавируса у нее зафиксировали воспаление обоих легких.

— Я борюсь за себя и своего ребенка, — сказала она.

Из-за того, что вирусом могут заразиться трое ее детей и муж, она с ними совсем не видится.

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— Я говорю вам сейчас, если вы собираетесь встретиться со своим другом, чтобы выпить пива, или для прогулки возле моря, так как хорошая погода, вы «принесете» этот вирус домой, и он убьет кого-то из членов вашей семьи, — сказала она.

Напомним, из-за распространения коронавируса жесткий карантин в Великобритании ввели 23 марта.

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