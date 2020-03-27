Глава МВФ объявила о начале мировой экономической рецессии

Мировая экономика уже находится в состоянии рецессии, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она отметила, что пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

По ее словам, мир находится в беспрецедентной ситуации, когда глобальный кризис здоровья перешел в экономический и финансовый кризис.

— После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году. Мы очень настойчиво призываем страны усилить меры сдерживания, в агрессивный способ, чтобы иметь возможность сократить продолжительность периода рецессии, — заявила Георгиева.

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Что такое рецессия

Когда мы говорим об экономическом развитии страны, можно выделить две фазы: рост и спад экономической активности.

Если производство на максимуме — экономика в экспансии, а рецессия — это когда появляются экономические проблемы, и поэтому производство продукции идет на спад.

К слову, в МВФ заявили о прогрессе по программе финансирования Украины.

Источник: МВФ