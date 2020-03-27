Господь должен оберегать Беларусь от коронавируса — Лукашенко

Беларусь продолжит подготовку к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В частности, он отметил, что намерен посетить и Москву для участия в параде.

— У меня одна проблема: у нас точно такие же меры и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит, и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия, — отметил президент Беларуси.

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По мнению Лукашенко, именно Господь должен оберегать Беларусь от коронавируса, ведь страна уже много населения потеряла во Второй мировой войне.

Напомним, ранее Александр Лукашенко назвал коронавирус психозом. По его мнению, люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса.

Источник: БелТА